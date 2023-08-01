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В Приморье из-за медуз 15 человек попали в больницу

В Приморье 15 человек попали в больницу из-за укусов медуз во время купания
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

В Приморском крае в больницу попали 15 человек, ужаленные медузами во время купания, сообщает PrimaMedia. Агентству подтвердили информацию об этом в региональном минздраве.

Пострадавшие поступили в токсикологическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2. Среди них есть дети.

Источник, близкий к ситуации, рассказал агентству, что у пострадавших «очень выраженный болевой синдром» и пациенты «буквально кричат от боли». При этом «взрослые переносят укус сложнее, чем дети».

«РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщило, что в больницу попали 13 человек. «Возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы — болевой суставной синдром и кашель. Получают лечение и в течение 3–4 дней будут выписываться из стационара», — сообщили в ведомстве.

Пациенты обратились к врачам после купания в бухте Муравьиная в Уссурийском заливе, бухте Новик на острове Русский и в районе железнодорожной станции Санаторная, которая расположена в пригороде Владивостока на берегу Амурского залива, отметили в минздраве.

Теги
Приморский край Приморье купание
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