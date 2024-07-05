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Ликсутов рассказал о борьбе с жарой в московском метро

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В жаркую погоду сотрудники столичного метро работают в усиленном режиме — в том числе замеряют температуру на станциях и вестибюлях по два раза в день, а также внимательнее регулируют работу вентиляционных шахт. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

«Обеспечить комфортную температуру в транспорте в периоды жаркой погоды — одна из задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого мы ведем не только сезонную, но и планомерную работу по регулировке температуры. В 2010 году доля составов с кондиционерами составляла всего около 2,6%. Сейчас таких поездов уже почти 70%. Также в прошлом году завершили масштабную программу по модернизации вентиляционных шахт. Температура на станциях стала еще комфортнее и увеличился воздухообмен», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что новые вентиляторы позволяют снизить температуру летом на 2–3 градуса и увеличить воздухообмен до 30%.

Кроме того, доля поездов с кондиционерами в метро доведена уже до 70%. К приходу жаркой погоды в вестибюлях сняли вторые двери, а первые сейчас фиксируются в открытом положении.

Жаркая погода в Москве сохраняется с конца прошлой недели, 2 июля температура побила рекорд 134-летней давности для этого дня — 32,1 градуса. 3 июля впервые с 1917 года жара достигла 32,2 градуса. В пятницу, 5 июля, синоптики анонсировали в Москве ураган, грозу и ливневые дожди. Ожидается, что в субботу температура опустится до 22 градусов.

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Теги
Московский метрополитен Максим Ликсутов транспорт аномально теплая погода
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