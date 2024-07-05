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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев объяснил быстрые отмены некоторых сообщений о воздушной тревоге

Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Некоторые сообщения о воздушной тревоге довольно быстро отменяются из-за запусков ложных целей с украинской стороны. Такое пояснение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Город почти ежедневно становится целью для воздушных атак, практически о всех случаях, когда необходимо бежать в укрытие, власти Севастополя, Крыма и других приграничных регионов сообщают незамедлительно.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ (Вооруженные силы Украины. — РБК) вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели», — уточнил Развожаев.

По его словам, таким образом украинская армия «активно прощупывает систему обороны полуострова».

В Севастополе объявили воздушную тревогу
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор при этом отметил, что в любом случае мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги пренебрегать не стоит.

В таких случаях власти советуют жителям в квартирах и домах укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, кладовой. Находящимся на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Последняя объявленная в Севастополе воздушная тревога продлилась семь минут.

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Теги
Севастополь Михаил Развожаев Воздушная тревога
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