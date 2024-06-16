В Башкирии два города оказались обесточены после удара молнии в ГРЭС
В Башкирии молния ударила по территории Кармановской ГРЭС, в результате города Нефтекамск, Агидель и часть Краснокамского района остались без электричества, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электричества, проблемных вопросов нет», — говорится в сообщении.
В Нефтекамске из-за отключения электроснабжения остановился двигатель колеса обозрения в местном парке. По данным МЧС, в двух кабинках колеса находились шесть человек, в том числе три ребенка. Пожарные передали им воду и оказали психологическую помощь, позднее аттракцион запустили.
В ведомстве сообщили, что никто не пострадал.
Кармановская ГРЭС — самая мощная конденсационная тепловая электростанция Башкирии. Располагается на реке Буй в Нефтекамске.
В тот же день, 16 июня, в парке отдыха Нальчика также остановилась карусель. В результате люди застряли на высоте 28 м.
Спасатели эвакуировали с аттракциона 13 человек, никто из них не пострадал. МЧС объяснило инцидент техническими причинами.