МЧС: в Башкирии два города обесточены после удара молнии в Кармановскую ГРЭС

В Башкирии два города оказались обесточены после удара молнии в ГРЭС

В Нефтекамске аттракцион оказался обесточен из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС (Фото: МЧС России)

В Башкирии молния ударила по территории Кармановской ГРЭС, в результате города Нефтекамск, Агидель и часть Краснокамского района остались без электричества, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электричества, проблемных вопросов нет», — говорится в сообщении.

В Нефтекамске из-за отключения электроснабжения остановился двигатель колеса обозрения в местном парке. По данным МЧС, в двух кабинках колеса находились шесть человек, в том числе три ребенка. Пожарные передали им воду и оказали психологическую помощь, позднее аттракцион запустили.

В ведомстве сообщили, что никто не пострадал.

Кармановская ГРЭС — самая мощная конденсационная тепловая электростанция Башкирии. Располагается на реке Буй в Нефтекамске.

В тот же день, 16 июня, в парке отдыха Нальчика также остановилась карусель. В результате люди застряли на высоте 28 м.

Спасатели эвакуировали с аттракциона 13 человек, никто из них не пострадал. МЧС объяснило инцидент техническими причинами.