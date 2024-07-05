Лидер лейбористов оценил победу словами «перемены начинаются сейчас»

Кир Стармер (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Лидер победившей на выборах в Великобритании Лейбористской партии Кир Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему. Его слова приводит The Guardian.

«Мы сделали это! Вы агитировали за это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и теперь это произошло. Перемены начинаются сейчас», — сказал он.

По предварительным данным, лейбористы получили 390 мест в 650-местной палате общин — нижней палате парламента.

У правящих с 2010 года консерваторов пока только 99 мест. Глава Консервативной партии, премьер-министр Риши Сунак признал поражение, поздравил Стармера и анонсировал свой уход с поста.

Рейтинг консерваторов последовательно снижался с ноября 2021 года: 22 ноября счетчик Politico зафиксировал, что тори (правящая партия) и лейбористы пользовались равной поддержкой — по 37%. Позднее между ними стал нарастать разрыв в пользу последних.