Евросоюз захотел оштрафовать соцсеть X на 6% от дохода

Социальную сеть X Илона Маска могут оштрафовать на 6% от ее мировой прибыли из-за нарушения норм Евросоюза по контролю онлайн-контента. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Если X не внесет необходимые изменения <...>, орган [Европейская комиссия] может принять официальное решение до конца года <...>. После этого компании может грозить финансовый штраф за несоблюдение требований», — говорится в сообщении.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует в ЕК в том числе вопросы медиапространства, должен до конца июля озвучить последнее предупреждение социальной сети.

Расследования по делу X регулирующими органами ЕС, по данным агентства, начались в декабре 2023 года, в том числе по поводу того, как платформа обрабатывает контент после нападения ХАМАС на Израиль. На данный момент разбирательство против X продолжается.

ЕC обвинил Маска в распространении фейков о войне ХАМАС и Израиля в октябре 2023 года и потребовал у владельца платформы Х срочно связаться с правоохранительными структурами.