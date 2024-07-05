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Бизнес ,  
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Евросоюз захотел оштрафовать соцсеть X на 6% от дохода

Социальную сеть X Илона Маска могут оштрафовать на 6% от ее мировой прибыли из-за нарушения норм Евросоюза по контролю онлайн-контента. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Если X не внесет необходимые изменения <...>, орган [Европейская комиссия] может принять официальное решение до конца года <...>. После этого компании может грозить финансовый штраф за несоблюдение требований», — говорится в сообщении.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует в ЕК в том числе вопросы медиапространства, должен до конца июля озвучить последнее предупреждение социальной сети.

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Расследования по делу X регулирующими органами ЕС, по данным агентства, начались в декабре 2023 года, в том числе по поводу того, как платформа обрабатывает контент после нападения ХАМАС на Израиль. На данный момент разбирательство против X продолжается.

ЕC обвинил Маска в распространении фейков о войне ХАМАС и Израиля в октябре 2023 года и потребовал у владельца платформы Х срочно связаться с правоохранительными структурами.

Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA) вступил в силу в августе 2023 года. В соответствии с ним такие цифровые гиганты, как Google, Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена), Amazon и другие, несут юридическую ответственность за размещаемый на их платформах контент.

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Теги
Илон Маск соцсеть штраф Евросоюз обвинения
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