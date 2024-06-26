Основателя «Полит.ру» оштрафовали на ₽150 тыс. за дискредитацию армии

Дмитрий Ицкович (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего продюсера группы «Ленинград», основателя интернет-издания «Полит.ру» и Объединенного гуманитарного издательства Дмитрия Ицковича на 150 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Административное дело против Ицковича было заведено по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, следует из карточки в базе суда. Максимально возможный размер штрафа для граждан по этой части статьи — 50 тыс. руб., для должностных лиц — 200 тыс. руб.

По информации ТАСС, поводом для составления протокола стала публикация в телеграм-канале Ицковича, он признал вину.

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд и к Дмитрию Ицковичу.

Дмитрий Ицкович — заслуженный работник культуры. В 2020 году глава государства Владимир Путин наградил его премией президента «за вклад в укрепление единства российской нации».

Ицкович продюсировал группы «Аукцыон» и «Ленинград». Основал ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» и первый российский интеллектуальный клуб «Проект ОГИ». Владеет московскими барами «Зинзивер», «Дежурная рюмочная» и петербургскими заведениями «В бутылке» и «Залив».

В 1998 году Ицкович основал «Полит.ру» вместе с филологом и политологом Кириллом Роговым (Минюст признал его иноагентом) и историком и медиаменеджером Модестом Колеровым. Последний в 2002 году основал агентство Regnum, где несколько лет работал главным редактором (этот пост он покинул в ноябре 2022 года).

В апреле 2024 года Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Полит.ру» из-за «неоднократного размещения недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России. В редакции РБК заявили, что старались соблюдать действующее законодательство и избегать публикации фейков и недостоверных сведений.