 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Россиянка погибла в Таиланде после ссоры с мужем

Россиянка погибла в Паттайе, выпав из окна после ссоры с мужем, сообщает издание Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

4 июля, в 22:36 по местному времени (18:36 мск) поступил звонок о «смертельном падении» из высотного комплекса. Тело женщины 44 лет, по данным полиции, нашли после ссоры с мужем, также россиянином. Свидетели сообщили, что скандал возник из-за того, что мужчина запретил жене употреблять каннабис.

На место происшествия прибыли офицеры, туристическая полиция Паттайи и спасатели. В полиции пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения и допросить мужа, чтобы установить точные обстоятельства происшествия. Будет также проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, говорится в сообщении.

Россиянка погибла в ДТП с сотрудниками АЭС «Аккую» в Турции
Общество
Фото:muART / Shutterstock

В 2018 году парламент Таиланда одобрил легализацию медицинской марихуаны. В 2022 году выращивание каннабиса для личного использования также стало легальным.

В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их «цивилизованном» употреблении.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Таиланд бытовая ссора полиция падение с высоты новости
Материалы по теме
В Таиланде умер россиянин, впавший в кому после задержки рейса
Общество
Россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде
Бизнес
Россиянка упала с седьмого этажа в Паттайе и погибла
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности Политика, 01:49
В Краснодарском крае обломки дронов повредили гражданские объекты Политика, 01:38
Финляндия ужесточит правила въезда и выдачи ВНЖ Политика, 01:32
Россиянка погибла в Таиланде после ссоры с мужем Общество, 01:14
Магазины винила предупредили о росте цен из-за санкций Бизнес, 00:49
В Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами Общество, 00:37
Байден заявил, что будет больше спать после провала на дебатах Политика, 00:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экзит-поллы показали решительную победу лейбористов на выборах в Британии Политика, 00:15
Власти обсудят сокращение размера кредита по IT-ипотеке вдвое Технологии и медиа, 00:00
Схватка фаворитов, Роналду против Мбаппе. Интриги 1/4 финала Евро Спорт, 00:00
Развожаев сообщил, что Севастополь дважды атаковали ракеты-обманки Политика, 04 июл, 23:49
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 04 июл, 23:33
Военные заявили об опасном сближении Typhoon с российским Ан-30 в Сирии Политика, 04 июл, 23:32
Пожарные потушили загоревшийся на севере Москвы ангар Общество, 04 июл, 23:29