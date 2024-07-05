Россиянка погибла в Таиланде после ссоры с мужем

Россиянка погибла в Паттайе, выпав из окна после ссоры с мужем, сообщает издание Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

4 июля, в 22:36 по местному времени (18:36 мск) поступил звонок о «смертельном падении» из высотного комплекса. Тело женщины 44 лет, по данным полиции, нашли после ссоры с мужем, также россиянином. Свидетели сообщили, что скандал возник из-за того, что мужчина запретил жене употреблять каннабис.

На место происшествия прибыли офицеры, туристическая полиция Паттайи и спасатели. В полиции пообещали изучить записи с камер видеонаблюдения и допросить мужа, чтобы установить точные обстоятельства происшествия. Будет также проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, говорится в сообщении.

В 2018 году парламент Таиланда одобрил легализацию медицинской марихуаны. В 2022 году выращивание каннабиса для личного использования также стало легальным.

В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их «цивилизованном» употреблении.