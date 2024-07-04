Станция «Лубянка» в московском метро возобновила работу после задымления

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Движение поездов на станции «Лубянка» московского метрополитена возобновили после устранения задымления, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Станция «Лубянка» Сокольнической линии работает в обычном режиме. Движение поездов в графике», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, ранее сотрудники станции заметили, что одна из шпал тлела и применили огнетушитель,

Помощь экстренных служб не потребовалась, пассажирам и движению поездов ничего не угрожает, отметил дептранс.

В феврале 2023 на юге Сокольнической линии московского метро приостанавливали движение поездов на станции «Спортивная». По данным пресс-службы ГУ МЧС, такие меры тогда были приняты из-за сильного задымления. Позднее произошло возгорание, его ликвидировали.