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Общество ,  
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Станция «Лубянка» в московском метро возобновила работу после задымления

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Движение поездов на станции «Лубянка» московского метрополитена возобновили после устранения задымления, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Станция «Лубянка» Сокольнической линии работает в обычном режиме. Движение поездов в графике», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, ранее сотрудники станции заметили, что одна из шпал тлела и применили огнетушитель,

Помощь экстренных служб не потребовалась, пассажирам и движению поездов ничего не угрожает, отметил дептранс.

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Фото:Сергей Булкин / ТАСС

В феврале 2023 на юге Сокольнической линии московского метро приостанавливали движение поездов на станции «Спортивная». По данным пресс-службы ГУ МЧС, такие меры тогда были приняты из-за сильного задымления. Позднее произошло возгорание, его ликвидировали.

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Теги
Москва Московский метрополитен задымление
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