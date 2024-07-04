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Глава ВТБ открыл первый офис банка в Луганске

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Фото: vtb / VK
Фото: vtb / VK

В Луганске открылись первые офисы банка ВТБ, говорится в пресс-релизе финансовой организации.

«Сегодня мы открыли первый офис в Луганске, где предлагаем полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для жителей и предпринимателей республики», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Одновременно в городе заработало еще одно отделение ВТБ, а до конца года банк начнет обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.

Костин также отметил, что в отделениях доступны все услуги банка для физических лиц и предпринимателей.

«Сбер» открыл первые полноценные офисы в Донбассе
Финансы
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

С 23 по 27 сентября 2022 года в Луганской народной республике (ЛНР), Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

30 сентября того же года президент России Владимир Путин и руководители этих регионов подписали договоры о включении в состав России.

После начала в феврале 2022 года специальной военной операции под санкции попали ряд финансовых организаций, в том числе ВТБ. В начале июня 2024 года банк анонсировал открытие офисов в новых регионах.

В конце июня 2024 года в Донецке, Луганске и Красном Луче (ЛНР) открылись первые четыре стандартных офиса «Сбера». Все они работают с розничными клиентами, а отделения в Луганске и Донецке обслуживают и юридических лиц.

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* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
ЛНР Андрей Костин ВТБ
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