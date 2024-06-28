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Финансы ,  
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«Сбер» открыл первые полноценные офисы в Донбассе

«Сбер» открыл первые полноформатные офисы в ЛНР и ДНР
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Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«Сбер» открыл первые четыре стандартных офиса в городах Луганской и Донецкой народных республик, говорится в поступившем РБК сообщении банка.

Офисы открылись в Донецке, Луганске и Красном Луче (ЛНР). Все они работают с розничными клиентами, а отделения в Луганске и Донецке обслуживают и юридических лиц. Офис в Красном Луче начнет работать с бизнесом в ближайшее время.

«В новых стандартных полноформатных отделениях клиентам доступен весь перечень продуктов и услуг «Сбера». Жители могут оформить дебетовые и кредитные карты, ипотечный или потребительский кредит, страховые услуги, открыть вклад, обменять валюту (в том числе гривну), подключить приложения «Сбера», оформить подписку «Сберпрайм» и т.д.», — рассказали в банке, отметив, что во всех отделениях есть банкоматные зоны.

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Фото:РБК

Предприниматели с 28 июня могут оформить бизнес-карты, кредиты (в том числе льготные), эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание, зарегистрировать бизнес, открыть счет и обратиться за другими услугами.

Открытие стандартных полноформатных офисов завершило подготовительный этап захода «Сбера» в новые регионы, отметили в банке. Ранее в его рамках там были открыты 26 офисов в МФЦ и на площадках партнеров и более десяти «офисов на колесах» в микроавтобусах. Кроме того, в регионах заработали первые 73 банкомата.

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