Хинштейн раскритиковал решение закрыть дело на избивших девочку мигрантов

Александр Хинштейн (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пообещал добиться отмены решения о прекращении уголовного дела против мигрантов, которые избили 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле. Об этом депутат написал в телеграм-канале.

«Направлю свое обращение в Генпрокуратуру для отмены решения о прекращении этого дела», — написал Хинштейн. По его словам, такие решения правоохранительных органов «рождают чувство безнаказанности и, как следствие, вседозволенности».

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в СМИ появились публикации с критикой следствия в связи с прекращением уголовного дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании избиения девочки в Нижнем Тагиле.

Нападение произошло в конце декабря 2023 года. Тогда два брата-пятиклассника, уроженцы Азербайджана, избили двоих сверстников — мальчика и девочку-сироту, после чего последняя оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Согласно ст. 20, ответственность могут нести только лица, достигшие возраста 14 лет.

В СК уточнили, что «уголовное преследование в отношении малолетних фигурантов прекращено, в отношении их матери расследуется уголовное дело о хулиганстве».