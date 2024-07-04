Сдавшемуся в плен на танке украинскому военному выдали российский паспорт

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В Луганске украинскому военнослужащему, который сдался в плен, оформили российский паспорт, сообщает пресс-служба МВД по Луганской народной республике.

«В ОМВД России «Октябрьский» состоялась выдача паспорта гражданина Российской Федерации бывшему украинскому военнослужащему, сдавшемуся в мае этого года в плен российской армии, Максиму Лихачеву», — говорится в сообщении.

По данным МВД, Лихачев родился в Луганской области. После начала спецоперации в 2022 году его насильно мобилизовали в ряды ВСУ. В мае 2024 года он связался с российскими военными и сдался в плен.

Пресс-служба отметила, что Лихачев подъехал к российским позициям на танке.

Спустя время мужчина собрал все необходимые документы и написал заявление на выдачу паспорта гражданина России. Все юридические основания к этому имелись, уточнила пресс-служба.

Это не первый случай, когда военнослужащие Украины сдаются в российский плен.

Так, в апреле 2024 года украинский военный Виталий Федорчук сдался в плен через беспилотный летательный аппарат.

Федорчук тогда рассказал, что командование направило его на позицию, куда сложно было добраться, из-за чего люди по дороге часто погибали. Поэтому, чтобы попасть в плен и выжить, он помахал руками дрону и беспилотник сопроводил его до позиций российских вооруженных сил.