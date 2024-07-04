В меню саммита ШОС включили национальные казахские блюда
Осетра и национальные казахские блюда подали гостям саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Меню опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
В меню для лидеров стран — участников заседания представлены следующие блюда:
- салат с авокадо и медово-горчичной заправкой;
- чебуреки с телятиной;
- филе каспийского осетра;
- лаймовый сорбет;
- говяжий «Брискет» с картофелем по-деревенски;
- ванильное суфле с карамельным грильяжем.
Кроме того, на саммите предлагали национальные казахские блюда: куырдак из баранины и тушпару из говядины с бульоном.
Куырдак — разновидность жаркого. По классическому казахскому рецепту, его готовят из ливера. Тушпара — казахское блюдо, похожее на русские пельмени.
4 июля в Астане проходит саммит ШОС, в рамках которого в организацию приняли Белоруссию. Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. Теперь в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Встречу возглавил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.