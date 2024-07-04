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Политика ,  
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В меню саммита ШОС включили национальные казахские блюда

В меню ШОС включили национальные казахские блюда куырдак и тушпару
Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters
Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters

Осетра и национальные казахские блюда подали гостям саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Меню опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

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В меню для лидеров стран — участников заседания представлены следующие блюда:

  • салат с авокадо и медово-горчичной заправкой;
  • чебуреки с телятиной;
  • филе каспийского осетра;
  • лаймовый сорбет;
  • говяжий «Брискет» с картофелем по-деревенски;
  • ванильное суфле с карамельным грильяжем.

Кроме того, на саммите предлагали национальные казахские блюда: куырдак из баранины и тушпару из говядины с бульоном.

Куырдак — разновидность жаркого. По классическому казахскому рецепту, его готовят из ливера. Тушпара — казахское блюдо, похожее на русские пельмени.

4 июля в Астане проходит саммит ШОС, в рамках которого в организацию приняли Белоруссию. Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. Теперь в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Встречу возглавил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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