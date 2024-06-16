Ученые назвали радиацию проблемой для отправки людей на Марс

Радиация может стать препятствием на пути к полетам на Марс — недавняя вспышка на Солнце спровоцировала сильную магнитную бурю на этой планете, сообщает портал Space.com.

Так, в мае на Солнце произошла вспышка силой X12 — она привела к всплеску заряженных частиц, нагрела атмосферу Марса и даже вызвала полярное сияние по всей планете. Земля, в отличие от Марса, имеет магнитное поле, которое защищает нас от заряженных частиц.

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначают класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные. Вспышки провоцируют магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли. При почти любом заметном возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния.

Всплеск солнечной радиации зафиксировал марсоход Curiosity. По его данным, в районе местонахождения аппарата доза излучения достигла 8,1 тыс. микрогрей — это эквивалентно 30 рентгеновским снимкам грудной клетки. Специалисты NASA отмечают, что сильная радиация не будет смертельной для людей, однако это подчеркивает необходимость создания специальной защиты для будущих колонизаторов планеты. Радиация затруднит выращивание растений на Марсе, добавили ученые.

Основатель SpaceX Илон Маск считает, что высадка на Марс может произойти к 2028 году. Ранее он планировал, что первая грузовая миссия отправится на эту планету в 2022 году, а к 2050-му там будет построен город с населением 1 млн человек.