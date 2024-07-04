В Екатеринбурге запретили концерт рэпера Slimus

Слимус (Вадим Мотылев) (Фото: из личного архива)

МВД отменило концерт рэп-исполнителя Slimus в Екатеринбурге, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Она опубликовала документ, подписанный врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрием Бардышевым.

«Проведение концерта исполнителя Slimus в городе Екатеринбурге создает угрозы совершения массовых беспорядков», — говорится в тексте.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Свердловской области.

Организаторы должны перенести концерт на неопределенный срок, следует из документа. В случае если концерт все-таки состоится, организаторы, исполнитель и собственник площадки будут привлечены к административной или уголовной ответственности.

Концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылев) должен был пройти 4 июля в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге. Как писало издание E1.RU, концерт изначально был запланирован на 15 июня, но его перенесли на 4 июля по просьбе Мизулиной. По ее словам, творчество рэпера пропагандирует наркотики, оскорбляет чувства верующих и дискредитирует российскую армию.