Почти 6 тыс. человек остались без света в Черниговской области
В Черниговской области после ночной атаки один из энергетических объектов получил повреждения, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в телеграм-канале.
«На данный момент без электроснабжения остаются 5963 потребителя.
Энергетики работают над восстановлением», — написал Чаус.
Он отметил, что прошедшей ночью в Черниговской области более пяти часов длилась воздушная тревога.
В ночь с 3 на 4 июля в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В Киеве объявили воздушную тревогу, в Киевской области работали силы ПВО. Также звуки взрывов были слышны в Сумской, Житомирской и Черниговской областях, сообщил ТСН.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.