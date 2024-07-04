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Военная операция на Украине ,  
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Почти 6 тыс. человек остались без света в Черниговской области

Глава администрации Черниговской области сообщил о повреждении энергообъекта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Черниговской области после ночной атаки один из энергетических объектов получил повреждения, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в телеграм-канале.

«На данный момент без электроснабжения остаются 5963 потребителя.
Энергетики работают над восстановлением», — написал Чаус.

Он отметил, что прошедшей ночью в Черниговской области более пяти часов длилась воздушная тревога.

ТСН сообщил о взрывах в трех областях Украины
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Фото:Алина Смутко / Reuters

В ночь с 3 на 4 июля в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В Киеве объявили воздушную тревогу, в Киевской области работали силы ПВО. Также звуки взрывов были слышны в Сумской, Житомирской и Черниговской областях, сообщил ТСН.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Черниговская область Украина отключение электричества электроэнергия
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