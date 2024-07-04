 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ТСН сообщил о взрывах в трех областях Украины

ТСН: в Сумской, Житомирской и Черниговской областях Украины раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Сумской, Житомирской и Черниговской областях произошли взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН. Публикации появились около 2:50 мск. В это время в регионах действовала воздушная тревога.

В Киевской области сообщили о работе ПВО
Политика

Этой же ночью взрывы раздались на окраинах Киева, сообщило «Суспiльне». По данным ТСН, там сработали системы противовоздушной обороны. Незадолго до этого администрация Киевской области сообщила о работе ПВО в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
взрывы Украина Сумская область Черниговская область
Материалы по теме
В Киеве прозвучали взрывы
Политика
В США произошел взрыв на заводе-производителе Javelin и ракет Hellfire
Общество
В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Кто победит на парламентских выборах в Британии и что это будет значить Политика, 06:00
ТСН сообщил о взрывах в трех областях Украины Политика, 05:38
В Тамбовской области сбили два дрона Политика, 05:06
Израиль и ХАМАС приблизились к заключению сделки о прекращении огня Политика, 05:02
Воробьев назвал вопросом времени создание мемориала у «Крокуса» Общество, 04:30
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 04:24
Над Брянской областью сбили два дрона Политика, 04:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Город на западе Германии временно переименуют в честь Тейлор Свифт Общество, 04:06
Неизвестные напали на представителя правительства Франции перед выборами Политика, 03:46
Генералу Попову добавили обвинение в подлоге Политика, 03:46
Израиль признал своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории Политика, 03:16
Один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена выйти из гонки Политика, 03:14
Politico опубликовало письмо с призывом не принимать Украину в НАТО Политика, 02:42
Власти смягчили методику расчета налога на добычу угля Бизнес, 02:32