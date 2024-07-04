ТСН сообщил о взрывах в трех областях Украины

В Сумской, Житомирской и Черниговской областях произошли взрывы, сообщает украинский телеканал ТСН. Публикации появились около 2:50 мск. В это время в регионах действовала воздушная тревога.

Этой же ночью взрывы раздались на окраинах Киева, сообщило «Суспiльне». По данным ТСН, там сработали системы противовоздушной обороны. Незадолго до этого администрация Киевской области сообщила о работе ПВО в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.