Появились кадры визита Путина на саммит ШОС

Кадры прибытия Путина во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС

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Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и другие лидеры ШОС подписали документы о приеме Белоруссии в организацию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в ШОС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что на саммите будет упомянута идея создания новой системы евразийской безопасности, которую предложил Путин. Он отметил, что диалог по этому вопросу уже идет с партнерами.