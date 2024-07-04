 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Появились кадры визита Путина на саммит ШОС

Кадры прибытия Путина во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ШОС

Появились кадры визита Путина на саммит ШОС
Video

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и другие лидеры ШОС подписали документы о приеме Белоруссии в организацию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в ШОС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что на саммите будет упомянута идея создания новой системы евразийской безопасности, которую предложил Путин. Он отметил, что диалог по этому вопросу уже идет с партнерами.

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Организация была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан. В конце мая Путин сообщил, что Белоруссия станет десятой страной, вступившей в организацию.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Владимир Путин Астана ШОС Белоруссия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль допустил поездку Путина в Монголию в 2024 году
Политика
Зеленский не исключил участия Путина в следующем «саммите мира»
Политика
Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
В обход санкций: как теперь рассчитываться за перевозку грузов из Китая Pro, 09:17
Нефтяники пожаловались Подносовой на «тайное изъятие активов» Бизнес, 09:00
Чем радикальные планы Милея угрожают экономике Аргентины – The Economist Pro, 08:57
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 08:53
FT узнала, как Трамп отчитал лидеров НАТО Политика, 08:52
Появились кадры визита Путина на саммит ШОС Политика, 08:51
Белоруссия вступила в ШОС Политика, 08:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чемезов сообщил о планах запустить в Индии производство порохов Политика, 08:39
Синоптик рассказал о 38 температурных рекордах за сутки в России Общество, 08:38
Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» МиГ-29 ВСУ Политика, 08:37
Губернатор Ставрополья сообщил о падении беспилотников в селе Московском Политика, 08:33
Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости Политика, 08:31
Кремль допустил поездку Путина в Монголию в 2024 году Политика, 08:06
СК попросил освободить бизнесмена из дела замглавы Минцифры Паршина Бизнес, 08:02