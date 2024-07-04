Появились кадры визита Путина на саммит ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и другие лидеры ШОС подписали документы о приеме Белоруссии в организацию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в ШОС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что на саммите будет упомянута идея создания новой системы евразийской безопасности, которую предложил Путин. Он отметил, что диалог по этому вопросу уже идет с партнерами.
Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Организация была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан. В конце мая Путин сообщил, что Белоруссия станет десятой страной, вступившей в организацию.