Песков: президент Путин может посетить Улан-Батор в 2024 году

Кремль допустил поездку Путина в Монголию в 2024 году

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин может посетить Монголию и ее столицу Улан-Батор в 2024 году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом году возможна [поездка], да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах на поездку Путина в Улан-Батор.

Он уточнил, что поездка состоится, когда будет согласована.

Накануне, 3 июля, Путин встретился с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом на полях саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Астане. Путин заявил, что отношения России и Монголии «складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий». Он также отметил «хороший темп» товарооборота между странами и налаженную работу в сфере энергетики.

Последний раз Путин посетил Монголию с официальным визитом в сентябре 2019 года. Он участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Еще российский президент провел переговоры с Халтмагийн Баттулгой, который тогда был главой государства.