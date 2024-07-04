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Политика ,  
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Кремль допустил поездку Путина в Монголию в 2024 году

Песков: президент Путин может посетить Улан-Батор в 2024 году
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин может посетить Монголию и ее столицу Улан-Батор в 2024 году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом году возможна [поездка], да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах на поездку Путина в Улан-Батор.

Он уточнил, что поездка состоится, когда будет согласована.

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Накануне, 3 июля, Путин встретился с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом на полях саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Астане. Путин заявил, что отношения России и Монголии «складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий». Он также отметил «хороший темп» товарооборота между странами и налаженную работу в сфере энергетики.

Последний раз Путин посетил Монголию с официальным визитом в сентябре 2019 года. Он участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Еще российский президент провел переговоры с Халтмагийн Баттулгой, который тогда был главой государства.

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