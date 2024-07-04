Опросы NYT и WSJ показали, что Трампа поддержат почти 50% избирателей

Бывший президент Дональд Трамп опережает действующего президента Джо Байдена, следует их данных опросов New York Times и Wall Street Journal. Их провели после первых предвыборных дебатов.

Совместное исследование NYT и Siena College показало, что 49% респондентов выразили поддержку Трампу, а 43% — Байдену. По данным опроса WSJ, кандидаты сохраняют тот же отрыв в 6% — предпочтение республиканцу отдали 48% избирателей, демократу — 42%.

В опросе NYT 74% потенциальных избирателей сочли 81-летнего Байдена слишком старым, чтобы эффективно выполнять свои обязательства на посту президента. Около 80% опрошенных WSJ американцев назвали возраст действующего президента препятствием к переизбранию.

Из всех потенциальных кандидатов от демократов только супруга экс-главы США Барака Обамы Мишель смогла бы обойти Трампа на выборах, следует из опроса Reuters и компании Ipsos. Его результаты показали, что Мишель Обаму поддержали бы 50% респондентов, в то время как Трампа — 39% опрошенных.