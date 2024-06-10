NBC узнал об обсуждении в Белом доме переговоров с ХАМАС в обход Израиля

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В администрации президента США Джо Байдена обсудили возможность сепаратных, без участия Израиля, переговоров с ХАМАС об освобождении американских заложников.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников и двух бывших чиновников высокого ранга.

«Чиновники администрации Байдена обсудили возможность переговоров по односторонней сделке с ХАМАС, чтобы обеспечить освобождение пяти американцев, которых держат в заложниках в Газе», — рассказали собеседники телеканала.

В Вашингтоне считают, что в заложниках у ХАМАС находятся пятеро американцев. Кроме того, авторы инициативы рассчитывают получить назад также тела трех погибших американцев.

Собеседники NBC уточнили, что обсуждалась возможность переговоров без участия Израиля с привлечением посредников из Катара.

Источники не уточнили, что именно США могут предложить в обмен на пленных. По их словам, в Белом доме считают, что ХАМАС может заключить одностороннюю сделку и «оказать дополнительное давление» на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на предложение о прекращении огня.

Израильский спецназ 8 июня освободил четырех заложников, в их числе 27-летнего бывшего жителя Петербурга Андрея Козлова, которых захватили боевики на музыкальном фестивале «Нова» на юге Израиля 7 октября 2023 года. Операция прошла в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Пресс-служба правительства сектора Газа уточнила, что в результате израильских атак в Нусейрате и других центральных частях региона 8 июня погибли 210 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.