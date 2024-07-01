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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Воробьев допустил, что часть «Крокуса» отдадут под выставочную площадь

Воробьев: часть «Крокуса» могут отдать под выставочную площадь
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Часть сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» после восстановления могут отдать под выставочную площадь, заявил «РИА Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Там будет скорее всего выставочная площадь», — ответил глава региона на вопрос о планах по восстановлению здания. Воробьев подчеркнул, что власти находятся на связи с собственниками.

В начале июня он заявил, что для территории подготовлена концепция благоустройства. Согласно одному из вариантов, на месте сгоревшего концертного зала может появиться сквер с памятником, однако финальное решение зависит от владельца Сrocus Group Араза Агаларова. В конце месяца Воробьев подчеркнул, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала.

Crocus Group восстановит периметр сгоревшего при теракте «Крокуса»
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В пресс-службе Crocus Group накануне, 30 июня, сообщили о планах восстановить периметр концертного зала «Крокуса». Вблизи от сгоревшего концертного зала находятся и другие объекты, котoрые eжедневно пoсещает бoльшое кoличество людей, поэтому важно, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасность, пояснили там.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Число погибших превысило 140 человек, пострадали более 550.

Теги
«Крокус Сити Холл» Москва Андрей Воробьев
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