Неизвестные напали на представителя правительства Франции перед выборами

Несколько человек напали на официального представителя правительства Франции Приска Тевено и трех ее помощников в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа. Об этом сообщил премьер-министр Габриэль Атталь в Х.

«Сегодня вечером кандидатка Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению четырех человек в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты», — написал он. Премьер осудил нападение и призвал положить конец насилию и ненависти.

По данным BFMTV, в нападении участвовали около 15 человек. Le Figaro пишет о 20 нападавших. Собеседник издания также сообщил, что один из помощников Тевено получил травму руки. По данным Le Parisien, на Тевено и ее помощников напали пять человек, двоих помощников представителя правительства госпитализировали. Прокуратура начала расследование, по делу задержали четырех человек, трое из которых несовершеннолетние, передает AFP. Об их мотивах пока ничего не известно.