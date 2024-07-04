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Политика ,  
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Ле Пен назвала провокацией твит российского МИДа со своей фотографией

Глава ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен заявила, что не несет ответственности за появление своей фотографии в посте российского МИДа, посвященном выборам в парламент Франции.

«Я считаю, что это провокационно и, возможно, даже в некоторой степени является вмешательством [во внутренние дела Франции]», — сказала Ле Пен в эфире TF1 (цитата по ТАСС). По ее словам, если бы российские власти были заинтересованы в победе ее партии, то не сделали бы подобную публикацию.

Пост появился в официальном аккаунте министерства в Х. В нем говорится, что «во французском обществе растет запрос на суверенную, отвечающую национальным интересам внешнюю политику, на избавление от диктата Вашингтона и Брюсселя».

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Эманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале июня объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы. Причиной стала победа «Национального объединения» на выборах в Европарламент. Партия набрала 31,5% — почти в два раза больше, чем коалиция Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». «Национальное объединение» одержало победу в первом туре парламентских выборов.

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Теги
Франция Марин Ле Пен МИД
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