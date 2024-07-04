СК завел дело о попытке хищения ₽5,5 млн у строительной фирмы Петербурга

Следователи завели дело из-за попытки хищения 5,5 млн руб. у владельца строительной фирмы в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по городу.

По версии следствия, 33-летний мужчина знал о проверке финансово-хозяйственной деятельности одной из строительных фирм города и обманул ее бенефициарного владельца, заявив, что может повлиять на ход и результаты проверки. За свои услуги он попросил 5,5 млн руб.

Мужчину задержали во время передачи денег. Против злоумышленника завели дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере — ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. По статье грозит до десяти лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают соучастников, в том числе среди сотрудников экономической полиции Петербурга, добавили в СК.

ФСБ днем 3 июля провела обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе. «Фонтанка» уточнила, что в мероприятиях приняли участие и сотрудники СК. По данным «78.ru», никого не задержали. Обыски проходили в отделе, который занимается расследованием дел о хищении бюджетных средств.