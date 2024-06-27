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Общество ,  
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Экзамены для мигрантов предложили снимать на камеру

Рособрнадзор предложил фиксировать сдачу экзаменов мигрантами на видеокамеру
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рособрнадзор предложил фиксировать процедуру сдачу экзаменов мигрантами на видеокамеру. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает «Интерфакс».

«В принципе, эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — сказал Музаев.

Также в ведомстве предлагают сделать устный экзамен обязательным, повысить минимальный порог для успешной сдачи, проводить экзамен только в местах, одобренных Минобрнауки, а также ввести задания на определение навыков письма и обязать демонстрировать заполненные контрольные листы в начале и конце экзамена.

Институт русского языка предложил изменить экзамены для мигрантов
Общество
Фото:Артём Коротаев / ТАСС

Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в России, должны сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории государства и основам российского законодательства. Граждане стран ЕАЭС, в который вместе с Россией входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, от необходимости проходить такое тестирование освобождены.

Принимать экзамены у иностранцев могут 12 российских университетов и одна организация правительства Москвы. До последнего времени проверять знания мигрантов могли коммерческие площадки, заключившие с вузами соглашения. Однако в конце апреля все 12 университетов, которые уполномочены проводить тестирование, расторгли договоры со своими коммерческими партнерами.

Также в апреле ректор Института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская в интервью РБК выступила с предложением повысить минимальный балл с нынешних 50 баллов до 80 (из 100 баллов), а также включить в экзамен проверку устной речи.

«Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь. Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде», — сказала Трухановская.

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Теги
мигранты экзамены Рособрнадзор Анзор Музаев видеокамеры
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