Экзамены для мигрантов предложили снимать на камеру
Рособрнадзор предложил фиксировать процедуру сдачу экзаменов мигрантами на видеокамеру. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает «Интерфакс».
«В принципе, эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам 11-х классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — сказал Музаев.
Также в ведомстве предлагают сделать устный экзамен обязательным, повысить минимальный порог для успешной сдачи, проводить экзамен только в местах, одобренных Минобрнауки, а также ввести задания на определение навыков письма и обязать демонстрировать заполненные контрольные листы в начале и конце экзамена.
Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в России, должны сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории государства и основам российского законодательства. Граждане стран ЕАЭС, в который вместе с Россией входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, от необходимости проходить такое тестирование освобождены.
Принимать экзамены у иностранцев могут 12 российских университетов и одна организация правительства Москвы. До последнего времени проверять знания мигрантов могли коммерческие площадки, заключившие с вузами соглашения. Однако в конце апреля все 12 университетов, которые уполномочены проводить тестирование, расторгли договоры со своими коммерческими партнерами.
Также в апреле ректор Института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская в интервью РБК выступила с предложением повысить минимальный балл с нынешних 50 баллов до 80 (из 100 баллов), а также включить в экзамен проверку устной речи.
«Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь. Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде», — сказала Трухановская.
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