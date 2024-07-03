В управлении по борьбе с коррупцией полиции Петербурга прошли обыски

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сотрудники ФСБ провели обыски в здании Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, обыски прошли на улице Чайковского, 30, во втором отделе, который занимается расследованием дел о хищении бюджетных средств. Кроме ФСБ, в обыске приняли участие следователи СК России и управление собственной безопасности регионального ГУ МВД.

По итогам обыска, сообщает «78.ru», никто не был задержан. По данным источника издания, «обыск был фиктивным».

В прошлый раз обыски в этом управлении проходили два года назад, по сообщению ТАСС в правоохранительных органах, они были связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях. Однако источник в силовых структурах Петербурга уточнил, что мероприятия носили плановый характер и не были «связаны с последними проверочными событиями».