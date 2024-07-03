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В подмосковной Кубинке взорвалась чебуречная. Видео

В подмосковной Кубинке взорвалась и загорелась чебуречная

В подмосковной Кубинке взорвалась чебуречная. Видео
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Пожарные потушили загоревшуюся в Подмосковье на станции Кубинка палатку общепита. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

«Загорелась палатка общепита на 12 квадратных метрах. <...> Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Shot, пожар случился в чебуречной из-за взрыва газового баллона. Один человек пострадал.

Накануне в городе Стерлитамак в Башкирии в жилой многоэтажке взорвался бытовой газ, погиб один человек, еще семеро, в том числе двое детей, пострадали. По сообщению башкирской прокуратуры, внутри дома проводили ремонтные работы газового оборудования.

СК завел дело после взрыва газа в многоэтажке в Стерлитамаке
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Теги
чебуречная Кубинка МЧС Подмосковье общепит
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