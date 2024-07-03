В Воронежской области объявили ракетную опасность
Воронеж
Власти Воронежской области предупредили местных жителей об опасности ракетной атаки на регион, сообщил губернатор Александр Гусев.
«В регионе объявляется ракетная опасность», — написал он.
Гусев рекомендовал укрыться в помещениях без окон тем, кто находится в домах. Людям на улице следует найти себе укрытие в ближайшем здании.
В понедельник в регионе предупреждали об атаке дронов.
После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов.