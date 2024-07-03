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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Воронеж
Воронеж (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Власти Воронежской области предупредили местных жителей об опасности ракетной атаки на регион, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В регионе объявляется ракетная опасность», — написал он.

Гусев рекомендовал укрыться в помещениях без окон тем, кто находится в домах. Людям на улице следует найти себе укрытие в ближайшем здании.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

В понедельник в регионе предупреждали об атаке дронов.

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов.

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Теги
Воронежская область обстрел Александр Гусев
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