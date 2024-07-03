В Израиле мужчина ранил ножом двух человек в ТЦ

Фото: Avi Ohayon / Reuters

В Израиле неизвестный ранил двух посетителей торгового центра, сообщила пресс-служба полиции Израиля в социальной сети X.

Нападение произошло в торговом центре города Кармиэль на севере Израиля. В результате от ножевых ранений пострадали два человека. Состояние одного из раненых медики определили как «критическое», граждан доставили в медицинский центр в Нагарии, врачам удалось спасти обоих пострадавших.

Полиция сообщила, что террорист убит. Один из раненых посетителей торгового центра выстрелил в напавшего.

В апреле прошлого года неизвестный на автомобиле въехал в переход в Иерусалиме около рынка Махане-Иегуда, на месте было много людей, в том числе туристов. В результате пострадали пять человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «терактом».