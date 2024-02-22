В Израиле террористы открыли огонь по стоящим в пробке на шоссе машинам
В Израиле один человек погиб и 10 получили ранения в результате стрельбы, которую открыли трое террористов по автомобилям на шоссе рядом с городом Маале-Адумим, сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом» в своем телеграм-канале.
20-летний мужчина погиб на месте происшествия, медицинская помощь понадобилась 10 пострадавшим.
«Мужчина в возрасте 20 лет был убит. <...> Молодая женщина в возрасте около 23 лет находится в тяжелом состоянии и без сознания, четыре человека в состоянии средней тяжести. <...> Также бригады скорой эвакуировали в больницы пять человек», — говорится в сообщении.
Одного из нападавших ответным огнем обезвредил мужчина, который был в резерве и недавно вернулся из сектора Газа, сообщил портал Ynet. При этом сам резервист получил ранение в перестрелке с террористом.
Двое нападавших были убиты на месте сотрудниками правоохранительных органов, заявила израильская полиция в своем телеграм-канале. Третьего подозреваемого задержали. В террористах опознали выходцев из палестинских территорий, сообщила газета The Times of Izrael.
По данным издания, ХАМАС заявил об одобрении атаки террористов. Группировка назвала произошедшее «естественным ответом» на операцию Израиля в секторе Газа.
Сообщение о нападении на шоссе рядом с городом Маале-Адумим, который находится неподалеку от Иерусалима, поступило утром 22 февраля, заявили в израильских правоохранительных органах. Неизвестные открыли огонь по машинам, стоящим в пробке на пути в Иерусалим.
В День независимости Израиля в 2022 году три человека погибли и девять были ранены в результате нападения на прохожих под Тель-Авивом. У одного из нападавших было огнестрельное оружие, другой был вооружен топором и ножом.
В марте 2022 года в городе Беэр-Шева при вооруженном нападении погибли четыре человека. Нападение на горожан совершил житель бедуинского населенного пункта Хура в пустыне Негев.
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