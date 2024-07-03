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Военная операция на Украине ,  
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Прокурор запросил для сыновей священника по 18 лет по делу о госизмене

Прокурор запросил для сыновей липецкого священника по 18 лет по делу о госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Для каждого из сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова запросили 18 лет тюрьмы по делу о госизмене. Их задержали год назад при попытке перейти границу и принять участие в боях на стороне Украины
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Прокурор в ходе прения сторон попросил приговорить каждого из сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова к 18 годам заключения по делу о госизмене, передает корреспондент РБК. На первые три года их просят отправить в тюрьму, на остаток срока — в колонию строгого режима.

Иоанна, Алексея и Тимофея Ащеуловых задержали летом 2023 года в Курской области при попытке перейти границу и принять участие в боях на стороне Украины. Каждому из них предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК (покушение на госизмену), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 (попытка незаконного пересечения границы группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической). Максимальное наказание по одной из них — 20 лет лишения свободы.

Тимофей признал то, что ему вменяют. Иоанн признал свою вину, но уточнил, что «вина — это субъективное состояние». Алексей не стал высказываться о предъявленных обвинениях. Накануне в ходе судебного заседания все трое отказались давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. (освобождает от обязанности «свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников»).

В последнем слове старший брат Иоанн заявил, что пытался помешать действиям российского правительства [специальной военной операции]. Судья несколько раз останавливал выступление Иоанна, делая замечание, что последнее слово должно быть в рамках предъявленных обвинений, и что это «не перфоманс подсудимого».

Обвиненные в госизмене сыновья священника отказались давать показания
Общество
Сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве
Сам священник был замешан в скандале в 2014 году, когда у него забрали девять детей в возрасте от трех до 17 лет из-за непригодных условий проживания. По словам руководителя пресс-службы ГУВД по Липецкой области Натальи Маслаковой, у несовершеннолетних «отсутствовала одежда по сезону, не хватало спальных мест». Ащеулов указывал на отсутствие каких-либо документов, подтверждающих правомерность действий должностных лиц.

СК провел проверку и не выявил никаких нарушений. Спустя две недели детей вернули, а семью Ащеуловых переселили в благоустроенное жилье в селе Озерки на время ремонта в их доме. Как рассказывали «Коммерсанту» в липецкой епархии, священника ранее лишили прихода из-за «грубого отношения к прихожанам».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Россия Украина Липецкая область священник госизмена суд прокуроры
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