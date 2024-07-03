На границе Киргизии задержали 11 нелегальных мигрантов

В Джалал-Абадской области на юге Киргизии сотрудники погранслужбы задержали одиннадцать граждан Бангладеш, которые пытались незаконно перейти границу, сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГНКБ) страны, сообщило издание Vesti.kg.

Бангладешцы приехали в Узбекистан в июне, чтобы найти работу. Когда им это не удалось, они решили незаконно перейти границу с Киргизией, где и были задержаны. Вместе с ними задержали киргиза, который организовал коридор для перехода границы, сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.

В июне в Киргизии задержали 45 иностранных граждан, которые незаконно работали на территории страны, сообщили в пресс-центре комитета национальной безопасности. 12 граждан из Пакистана и 33 бангладешца без необходимых документов и с просроченными визами работали на одной из птицефабрик Чуйской области. Мигрантов привлекли к административной ответственности, а после депортировали из страны

В мае в Бишкеке иностранцы спровоцировали драку в хостеле. По данным МВД Киргизии, иностранные граждане скрывались от группы лиц, которая угрожала им расправой. На ближайших к хостелу улицах собралась толпа, которая согласилась разойтись после переговоров с милицией. На задержанных возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».