 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На границе Киргизии задержали 11 нелегальных мигрантов

В Джалал-Абадской области на юге Киргизии сотрудники погранслужбы задержали одиннадцать граждан Бангладеш, которые пытались незаконно перейти границу, сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГНКБ) страны, сообщило издание Vesti.kg.

Бангладешцы приехали в Узбекистан в июне, чтобы найти работу. Когда им это не удалось, они решили незаконно перейти границу с Киргизией, где и были задержаны. Вместе с ними задержали киргиза, который организовал коридор для перехода границы, сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.

В июне в Киргизии задержали 45 иностранных граждан, которые незаконно работали на территории страны, сообщили в пресс-центре комитета национальной безопасности. 12 граждан из Пакистана и 33 бангладешца без необходимых документов и с просроченными визами работали на одной из птицефабрик Чуйской области. Мигрантов привлекли к административной ответственности, а после депортировали из страны

В мае в Бишкеке иностранцы спровоцировали драку в хостеле. По данным МВД Киргизии, иностранные граждане скрывались от группы лиц, которая угрожала им расправой. На ближайших к хостелу улицах собралась толпа, которая согласилась разойтись после переговоров с милицией. На задержанных возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворитов в четвертьфиналах Евро Спорт, 14:56
Сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам по делу о госизмене Общество, 14:55
В Израиле мужчина ранил ножом двух человек в ТЦ Общество, 14:55
Стала известна возможная причина смерти крановщика на стройке ЖК в Москве Общество, 14:43
Страховщики предложили штрафовать водителей каждый день за езду без ОСАГО Общество, 14:38
Умер посол России в Алжире Политика, 14:36
Дерипаска предложил освоить новые рынки «дальше, чем Китай» Экономика, 14:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 14:33
Московская биржа расширила линейку опционов на российские акции Инвестиции, 14:25
В УЕФА осудили действия стюардов, избивших болельщиков на матче Евро Спорт, 14:22
Сыновья священника на суде отвергли обвинения в терроризме и госизмене Политика, 14:10
Шунин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба Спорт, 14:08
На границе Киргизии задержали 11 нелегальных мигрантов Общество, 14:07
Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода Политика, 14:03