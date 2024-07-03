Три сотрудника предприятия в Шебекино пострадали при атаке дрона

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Сельскохозяйственное предприятие загорелось на окраине Шебекино в Белгородской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что трое сотрудников предприятия получили различные осколочные ранения. «По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — легкая», — уточнил Гладков.

Пожар оперативно потушили спасатели. Снаряд также повредил грузовик на территории предприятия, добавил губернатор.

В Белгородской области за среду, 3 июля, четырежды объявлялась опасность ракетной атаки.