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Военная операция на Украине ,  
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Три сотрудника предприятия в Шебекино пострадали при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Сельскохозяйственное предприятие загорелось на окраине Шебекино в Белгородской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что трое сотрудников предприятия получили различные осколочные ранения. «По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — легкая», — уточнил Гладков.

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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Пожар оперативно потушили спасатели. Снаряд также повредил грузовик на территории предприятия, добавил губернатор.

В Белгородской области за среду, 3 июля, четырежды объявлялась опасность ракетной атаки.

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Персоны
Шебекино Белгородская область дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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