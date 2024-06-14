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Общество ,  
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В Германии изъяли рекордную для страны партию кокаина

В порту Гамбурга изъяли рекордную для Германии партию кокаина весом 35 т

Немецкие правоохранительные органы изъяли в порту Гамбурга партию кокаина весом 35 т, что стало рекордом в истории страны, передает агентство DPA со ссылкой на министерство юстиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

В Центральном управлении по борьбе с организованной преступностью и Таможенном криминальном ведомстве федеральной земли уточнили, что конфискацию произвели в 2023 году в рамках операции, которая проводилась в семи регионах Германии.

По информации Bild, часть конфискованной партии обнаружили в коробках с фруктами. Издание пишет, что в рамках дела в семи регионах Германии арестовали семерых человек. Стоимость партии, как отмечает портал, составляет порядка €3 млрд.

Таможня нашла рекордную в истории Гонконга партию контрабандного золота
Общество
Воздушные компрессоры, в которых было&nbsp;найдено&nbsp;контрабандное&nbsp;золото

В начале апреля таможня Гонконга задержала рекордную в его истории партию контрабандного золота. Товар, был замаскирован под запчасти двух воздушных компрессоров: некоторые их фрагменты были отлиты из этого драгоценного металла. Груз доставлялся в Японию. Общую стоимость контрабандного золота администрация региона оценила в $84 млн.

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Теги
наркотики Германия кокаин контрабанда задержание Гамбург

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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