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Защита обжалует пожизненный срок экс-чиновнику Минфина за убийство

Защита обжалует пожизненное экс-чиновнику Минфина Чекину по делу об убийстве
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Юрий Чекин (Фото: СК России)

Защита обжалует приговор к пожизненному лишению свободы бывшему руководителю контрольно-ревизионного управления Минфина по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Юрию Чекину по делу об убийстве регионального прокурора. Об этом сообщила РБК адвокат осужденного Жанна Зеленкова.

Чекина 3 июля приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина и двух бизнесменов из Ханты-Мансийска с фамилиями Руппель и Израилов.

Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве
Общество
Юрий Чекин

Экс-чиновника признали виновным в посягательстве на жизнь лица, ведущего предварительное расследование, подстрекательстве к убийству, мошенничестве, а также в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, если приговор останется в силе. Сам Чекин вину не признал.

Чекин родился в 1963 году в селе Кошкино в Курганской области. На должность руководителя контрольно-ревизионного управления Минфина был назначен в возрасте 30 лет.

По версии обвинения, в 1993-м Чекин похитил у одного из нефтедобывающих предприятий более 15 млн руб. За это в отношении него завели уголовное дело о хищении, которое расследовал заместитель прокурора округа Джавид Дамиров. Обвинитель настаивал, что имел неопровержимые доказательства виновности Чекина.

Дело чиновника передали в Свердловскую область, где его впоследствии прекратили. Чекина отпустили из-под стражи. После этого, по словам Дамирова, он и его семья начали получать угрозы, также предпринимались попытки расправы. По этой причине Дамиров ушел из прокуратуры.

Другой прокурор Юрий Бедерин после увольнения коллеги попытался доказать хищение Чекиным средств. В июле 2000 года он был убит в подъезде своего дома в Ханты-Мансийске тремя выстрелами в голову. Присяжные согласились с доводами, что убийство было заказано Чекиным — он заплатил киллерам $50.

Также следствие считает Чекина заказчиком убийств Руппеля и Израилова, пишет 86.ru. Мотивом убийства первого, по данным издания, стала попытка Руппеля присвоить деньги, полученные путем мошенничества. Убийство Израилова было связано с карточным долгом Чекину, который тот отказался отдать добровольно, отмечает издание.

Чекин скрывался от следствия более 20 лет. По данным СК, он жил в разных российских регионах, в последние годы снимал квартиру в Ханты-Мансийске.

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