Во Франции неизвестные украли местный Экскалибур

Неизвестные достали легендарный меч Дюрандаль из скалы во Франции и украли его

Меч Дюрандаль (Фото: Grantibo / Shutterstock)

Неизвестные во Франции вынули из скалы меч Дюрандаль, по легенде принадлежавший рыцарю Роланду, и унесли его, передает La Depache со ссылкой на мэра города Рокамадура Доминика Ленфанта.

Меч находился на высоте 10 м в скале неподалеку от этого города в течение нескольких столетий и был местной достопримечательностью, поясняет издание. По данным газеты, оружие было похищено 22 июня.

«Нам будет не хватать Дюрандаля. Он был частью Рокамадура на протяжении веков, нет гида, который не показал бы его во время своего визита. Рокамадур чувствует себя лишенным частички себя, даже если это легенда, судьбы нашей деревни и этот меч связаны», — прокомментировал кражу Ленфант.

Он рассказал, что меч формально считается собственностью государства. Дюрандаль выковали специально для нанесения несмертельных ранений, его длина — порядка 80 см, уточнил мэр.

По легенде Дюрандалем владел рыцарь Роланд, служивший Карлу Великому в VIII веке. Согласно сказанию, монарх получил его из рук ангела, а затем передал рыцарю. Умирая во время битвы в Ронсевальском ущелье (расположено в Испании в 300 км он Рокамадура), Роланд подбросил его в воздух, чтобы меч не достался врагам. Пролетев сотни километров, он врезался в скалу близ Рокамадура. История битвы в Ронсевальском ущелье между войском Карла Великого и силами басков изложена в героической поэме «Песнь о Роланде». В 2011 году меч уже доставали из скалы, чтобы отправить на выставку в музей Клюни в Париже.

Пропажу меча расследует жандармерия департамента Лот.

Дюрандаль неоднократно сравнивали с Экскалибуром из-за схожей истории двух мечей. Экскалибур — легендарный меч короля Артура, который тот, согласно сказаниям, вынул из камня.