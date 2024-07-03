В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы

В городах Днепр и Запорожье прозвучало несколько серий взрывов

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В городе Днепр прозвучали серии взрывов, передают «РБК Украина» и «Суспiльне».

О первой серии взрывов в городе издания сообщили около 8:45 мск, вторая, по их информации, прозвучала спустя полчаса.

Все это время на территории региона действовала воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения. Также сигналы продолжают звучать в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, в Днепропетровской области режим не отменен.

«Зеркало недели» и «Страна» около 9:08 мск сообщили о взрыве в городе Запорожье, который контролирует Киев. По данным последней, в 9:15 мск в городе прозвучала вторая серия взрывов, о них пишет и «РБК Украина».

В ночь на 3 июля взрыв также раздался в Харькове, утром он прозвучал в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.