Александр Лукашенко (Фото: Byambasuren Byamba-Ochir / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», предусматривающий освобождение части осужденных за уголовные преступления. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы на определенный срок <...>, а также от иных мер уголовной ответственности <...>», — сказано в документе.

Затем в законе перечисляются категории граждан, подлежащих амнистии. Это:

несовершеннолетние;

беременные женщины;

женщины и одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей (исключение — совершившие умышленное преступление против несовершеннолетнего);

лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (58 лет для женщин и 63 года для мужчин);

инвалиды I и II групп, а также больные с определенными формами туберкулеза, пациенты с онкологией второй, третьей и четвертой клинических групп, ВИЧ-инфицированные с третьей и четвертой стадиями заболевания;

пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий;

получившие ранения, увечья или заболевания при исполнении обязанностей во время военной службы.

Амнистия не распространяется на граждан, уже попадавших под нее в 2021–2024 годах или получивших помилование и вновь осужденных за умышленное преступление. То же касается признанных особо опасными рецидивистами и тех, кто на момент вынесения приговора или вступления его в силу не полностью возместил ущерб от предыдущего преступления. Амнистия также не затрагивает приговоренных к смертной казни, чье наказание в порядке помилования заменили лишением свободы, в том числе пожизненным.

Закон приурочен ко Дню независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля. В эту дату в 1944 году Красная армия освободила Минск от немецкой оккупации. Накануне президент пообещал, что под амнистию попадет часть участников протестов 2020 года.

Документ вступил в силу в день опубликования.