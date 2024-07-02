В Херсоне во второй раз за день прогремели взрывы
В подконтрольном Украине городе Херсоне слышны взрывы, сообщают «Суспільне» и «24-й канал». В регионе с 20:51 мск действует воздушная тревога.
Местные власти пока не комментировали эти сообщения. Глава областной военной администрации Роман Мрочко сообщал о взрывах утром.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.