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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне во второй раз за день прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольном Украине городе Херсоне слышны взрывы, сообщают «Суспільне» и «24-й канал». В регионе с 20:51 мск действует воздушная тревога.

Местные власти пока не комментировали эти сообщения. Глава областной военной администрации Роман Мрочко сообщал о взрывах утром.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.

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