В Краснодаре на спилившего сабли и ружье с мемориала завели дело о вандализме

В Краснодаре неизвестный спилил сабли и ружье с мемориала

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Неизвестный спилил и украл две сабли и ружье с мемориального комплекса «Расстрельный угол» в Краснодаре, сообщает пресс-служба главка краевого МВД.

«На Всехсвятском кладбище Краснодара неизвестный спилил и украл элементы постамента «Оружие» в виде двух сабель и ружья», — говорится в публикации. В отношении злоумышленника завели дело о вандализме — ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса. По статье грозит до трех месяцев ареста. Полиция ищет вандала.

Мемориальный комплекс «Расстрельный угол» открыли в 2019 году. Он создан в знак примирения враждовавших в Гражданской войне сторон.

В декабре 2023 года неизвестный отпилил голову коня советского маршала Константина Рокоссовского на горельефе «Парад Победы», расположенном на Манежной площади в центре Москвы. По данным телеграм-канала Baza, на правонарушителя завели дело об уничтожении либо повреждении воинских памятников.