Шольц пообещал Туску защитить восточный фланг НАТО

Германия возьмет на себя роль лидера Балтийского региона для защиты восточного фланга НАТО. Заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Германия возьмет на себя роль лидера Балтийского региона в рамках защиты восточного фланга НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Варшаве. 2 июля он прибыл в польскую столицу в сопровождении членов правительства для двусторонних консультаций.

«Безопасность Польши означает безопасность Германии. Мы хотим взять на себя роль лидера в Балтийском регионе в рамках НАТО и защиты восточного фланга. <…> Путин разрушил мир в Европе и угрожает безопасности в регионе. Именно поэтому мы стоим вместе с Украиной в ее неустанной борьбе против империалистической войны России», — заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с польским премьером Дональдом Туском.

Канцлер также отметил, что на переговорах был принят польско-германский план действий. «У нас есть ряд тем и проектов, по которым Польша и Германия будут сотрудничать в ближайшие годы на благо наших стран и во имя мира, безопасности и благополучия в Европе», — подчеркнул он.

Дональд Туск заявил, что принятый польским правительством проект «Щит Востока» направлен на укрепление границы ЕС и поэтому отвечает интересам Германии. В рамках этого проекта планируется создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО «для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России». Польша собирается его реализовать с 2024 по 2028 год.

Немецкий канцлер отправился в Варшаву вместе с министрами впервые за шесть лет. Последний раз польско-германские межправительственные консультации проходили в 2018 году, хотя договор о добрососедстве и сотрудничестве двух стран от 1991 года предусматривает, что главы правительств должны встречаться не реже раза в год. Олаф Шольц последний раз был в Варшаве в декабре 2021 года. Отношения обострились во время нахождения у власти в Польше консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), которая рассорила Варшаву и ЕС. В 2023 году пост премьер-министра занял Дональд Туск, который пообещал вернуть страну на европейский путь развития. Во время пресс-конференции Шольц и Туск отметили, что пора придать новый импульс двусторонним отношениям.

Одной из тем переговоров стала поддержка Германией поляков, выживших после нацистской оккупации. Ожидалось, что Берлин предоставит пакет помощи для Варшавы, включающий компенсационные выплаты жертвам нацистских преступлений, а также средства для обороны восточного фланга НАТО. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, что объем помощи может составить сотни миллионов евро.

Во время пресс-конференции Олаф Шольц не объявил о выделении таких средств, но отметил, что Берлин будет стремиться оказать поддержку пострадавшим при оккупации. «В 2024 году исполняется 80 лет со дня восстания в Варшавском гетто и 85 лет с момента ужасного нападения Германии на Польшу. Мы осознаем свою вину и ответственность, а также выполняем обязательства, которые с этим связаны», — отметил канцлер. В числе прочего было принято решение построить в Берлине Польско-немецкий дом, а также создать мемориал польским жертвам немецкой оккупации.

Дональд Туск отметил, что не разочарован жестом немецкого правительства, хотя «нет такой суммы, которая могла бы компенсировать то, что произошло во время Второй мировой войны». По словам польского премьера, репарации не смогут восполнить потери, но этот вопрос не стоит превращать в повод для дипломатической войны.