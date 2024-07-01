В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прозвучали взрывы, сообщают «Суспільне» и ТСН.

Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак попросил жителей до отбоя тревоги находиться в укрытиях.

Вечером глава Кировоградской военной администрации Андрей Райкович сообщал о взрывах в Кропивницком.

Повторная воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и ряде других областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.