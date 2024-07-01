В Днепре прогремели взрывы
В Днепре прозвучали взрывы, сообщают «Суспільне» и ТСН.
Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак попросил жителей до отбоя тревоги находиться в укрытиях.
Вечером глава Кировоградской военной администрации Андрей Райкович сообщал о взрывах в Кропивницком.
Повторная воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и ряде других областей.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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