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Путин назначил двух заместителей главы Минюста

Елена&nbsp;Ардабьева
Елена Ардабьева (Фото: Евразийский учебный институт МГИМО)

Президент России Владимир Путин назначил двух заместителей министра юстиции. Статс-секретарем — замминистра юстиции стала Елена Ардабьева, замглавы Минюста — Константин Панферов. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну — статс-секретарем — заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности; Панферова Константина Юрьевича — заместителем министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 2 июля 2024 года.

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Елена Ардабьева в 2018 году вошла в состав коллегии Министерства юстиции как директор департамента экономического законодательства. В 2023 году она была назначена на должность заместителя главы министерства.

Константин Панферов работал на различных должностях в Главном государственно-правовом управлении президента России. В 2009 году он был назначен директором Правового департамента правительства России.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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