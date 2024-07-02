Художница Каролина Якубени заявила в полицию о краже своих картин

Каролина Якубени (Фото: Anna Pokarjevskaya / YouTube)

Неизвестные похитили картины художницы, дочери российского архитектора и реставратора Владимира Якубени Каролины, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

В своем заявлении в полицию женщина сообщила, что пришла на работу в дом детского творчества «Материнская школа» на 3-й Фрунзенской улице и обнаружила, что из двух кабинетов пропали ее картины и инструменты для резьбы по дереву. При этом на дверях помещений сменили замки, а часть вещей переместили в другой кабинет.

Кража произошла 8 июня, картины и инструменты до сих пор не найдены. Размер причиненного материального ущерба еще устанавливается, отметили собеседники РБК.

РБК обратился за комментарием к Каролине Якубени.

Владимир Якубени (1941-2002) — советский и российский архитектор-реставратор, коллекционер архитектурных деталей. Работал по Московской, Тверской, Ярославской областям, обследовал Калугу и Тулу, реставрировал памятники Москвы. Среди известных его реставраций — дом-музей М. Н. Ермоловой и усадьба А. А. Блока — Шахматово.

38-летняя дочь реставратора Каролина преподает рисование детям в школе на 3-й Фрунзенской улице.