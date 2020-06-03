В Петербурге умер восстанавливавший Казанский собор реставратор Коляда

В Санкт-Петербурге ушел из жизни известный архитектор-реставратор, почетный реставратор города Марк Коляда. Об этом сообщается на сайте петербургского союза реставраторов.

Коляда умер 31 мая, ему было 86 лет. По его проектам были восстановлены церковь Святого Николая Чудотворца, церковь Святого Георгия Победоносца, усадьба Рождествено — загородный дом семьи Набоковых.

Коляда в своих последних интервью заявлял, что делом всей его жизни стала реставрация Казанского собора. Ей он посвятил последние десять лет, за которые успел досконально изучить каждый сантиметр храма.

Реставрационный стаж Коляды составлял более 60 лет. Он был одним из основоположников методик по реставрации деревянного зодчества в Ленинградской области.