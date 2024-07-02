Власти назвали причину взрыва грузовика в Краснодарском крае

Фото: Администрация МО Апшеронский район

Причиной взрыва на трассе в Апшеронском районе Краснодарского края стала разгерметизация газовых баллонов в загоревшемся грузовике. Об этом сообщила пресс-служба администрации района в телеграм-канале.

2 июля 2024 года в Апшеронском районе на трассе прогремел взрыв. По сообщению администрации, сначала из-за короткого замыкания произошло возгорание транспортного средства частного перевозчика, в котором везли газовые баллоны. Затем огонь перебросился на них, из-за чего и произошел взрыв.

«Пострадавших в ходе происшествия нет. В настоящий момент дорога перекрыта, ведется тушение возгорания», — говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание «Югополис», сейчас трасса перекрыта в районе станицы Ширванской, к месту происшествия прибыли пожарные.