Умер народный артист России Владимир Матвеев

Владимир Матвеев (Фото: lensov-theatre.spb.ru)

Народный артист России Владимир Матвеев умер в возрасте 72 лет, соообщила пресс-служба Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Матвеев умер 2 июля, сообщили в театре. Причину смерти там не назвали.

О дате прощания с артистом театр пообещал сообщить позднее.

РБК обратился за комментарием в Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Маслянского района Тюменской области. В 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Игоря Владимирова) и сразу пришел на работу в Театр имени Ленсовета по приглашению последнего.

В 1986–1989 годах на время покинул театр. В этот период работал в театре «Молодой театр» (Ленинград), затем вернулся в Театр имени Ленсовета. Также сотрудничал с театрами «Приют комедианта» и «Русская антреприза», Красноярским театром юного зрителя и Молодежным театром на Фонтанке.

На сцене Театра имени Ленсовета Матвеев участвовал в постановках «Старший сын», «Как нарисовать птицу», «Прошлым летом в Чулимске», «Трубадур и его друзья». Также исполнил роли в «Левше», «Укрощении строптивой», «Игроках», постановках «Мать», «Снежная королева», «Каренин. Анна. Вронский.», «Ревизор» и других. В Театре имени Ленсовета за 40 лет службы сыграл в десятках спектаклей, всего на его счету более сотни ролей, в том числе в кино.

Звание народного артиста России Матвееву присвоили в 2008 году.