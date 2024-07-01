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Общество ,  
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В Измире из-за взрыва газа погибли пять человек, 57 пострадали

В турецком Измире из-за взрыва газа погибли пять человек, еще 57 человек пострадали, сообщил губернатор провинции Сулейман Эльбан, передает Anadolu.

Пострадавшие находятся в больницах, один из них — в тяжелом состоянии, однако угрозы его жизни нет, отметил глава Измира. Эльбан добавил, что жителей пострадавших квартир разместят в гостиницах. Точная причина взрывы пока неизвестна, расследование продолжается.

Взрыв произошел днем 30 июня на первом этаже жилого дома, где расположены ресторан и пекарня. Пострадали квартиры, в зданиях напротив выбило стекла. Предварительно, взорвался газовый баллон.

Десять человек пострадали при взрыве газа в центральном районе Стамбула
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч указал, что прокуратура инициировала судебное расследование по факту взрыва. По делу задержан один человек — он устанавливал газовый баллон в здании.

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